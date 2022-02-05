"Было странно отпускать в аренду четырех футболистов и продавать одного игрока в зимнее трансферное окно. Что-то пошло не так. Это значит, что в прошлом мы допустили ошибки.

Тоттенхэм объявил об отставке главного скаута после неудачного трансферного окна

Следует проанализировать это, чтобы понять причину. Обычно команды покупают футболистов, чтобы усилиться. Но если вы отпускаете в аренду игроков, которых купили последние два-три года, возможно вы сделали что-то не так в прошлом", – цитирует Конте Goal.

После 20-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке.

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