Тоттенхэм – Челси: онлайн трансляция матча 13-го тура АПЛ

Тоттенхэм и Челси встречаются в 13-м туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игра, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Челси на "Футбол 24", стартует в 19:30 по киевскому времени. Оба лондонских клуба (четвертая команда АПЛ принимает третью) соседствуют в таблице – пытаются преследовать лидера Манчестер Сити и отбиваться от претензий на зону ЛЧ со стороны Арсенала.

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Тоттенхэм: Лльорис (к) – Орье, Алдервейрельд, Фойт, Дэвис – Дайер, Сиссоко – Алли, Эриксен – Сон, Кейн

Челси: Кепа – Аспиликуэта (к), Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржинью – Канте, Ковачич– Виллиан, Мората, Азар

Тоттенхэм – Челси: стартовые составы на центральный матч 13-го тура АПЛ