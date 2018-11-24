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Тоттенхэм – Челси: онлайн трансляция матча 13-го тура АПЛ

19:25 132 Читати українською
Тоттенхэм – Челси: онлайн трансляция матча 13-го тура АПЛ
Тоттенхэм – Челси: онлайн-трансляция центрального матча тура 24.11.2018 – АПЛ 2018/19

Тоттенхэм и Челси встречаются в 13-м туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игра, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Челси на "Футбол 24", стартует в 19:30 по киевскому времени. Оба лондонских клуба (четвертая команда АПЛ принимает третью) соседствуют в таблице – пытаются преследовать лидера Манчестер Сити и отбиваться от претензий на зону ЛЧ со стороны Арсенала.

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Тоттенхэм: Лльорис (к) – Орье, Алдервейрельд, Фойт, Дэвис – Дайер, Сиссоко – Алли, Эриксен – Сон, Кейн

Челси: Кепа – Аспиликуэта (к), Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржинью – Канте, Ковачич– Виллиан, Мората, Азар

Тоттенхэм – Челси: стартовые составы на центральный матч 13-го тура АПЛ

Англия13 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Челси: Суббота 24 ноября 2018

Тоттенхэм

live 22'
2 : 0
Челси
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Англия Челси Челси Тоттенхэм - Челси Тоттенхэм Тоттенхэм
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