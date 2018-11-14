Челси могут запретить осуществлять трансферы – очередные детали расследования Football Leaks

Лондонскому Челси грозит наказание в виде запрета на осуществление трансферов.
Челси может быть серьезно наказан за нарушение правил подписания контрактов с несовершеннолетними футболистами, сообщает Mediapart со ссылкой на новые отчеты Football Leaks.
Шокирующие детали контракта Неймара с ПСЖ – клуб платит за аплодисменты болельщикам и отсутствие критики арбитров
Сейчас ФИФА рассматривает сразу 19 переходов, связанных с Челси, при этом в 14 случаях дело касается несовершеннолетних футболистов. Лондонский клуб активно пытается доказатьсвою невиновность.
Если же вина Челси в попытке обмана ФИФА будет доказана, то английский клуб может быть наказан запретом на трансферы на следующие четыре трансферных окна, а также значительным денежным штрафом.
"Локомотив, Динамо, Зенит и УЕФА всех обманывали" – как новая порция разоблачительных данных Football Leaks бьет по России