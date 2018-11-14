Челси могут запретить осуществлять трансферы – очередные детали расследования Football Leaks

Лондонскому Челси грозит наказание в виде запрета на осуществление трансферов.

Челси может быть серьезно наказан за нарушение правил подписания контрактов с несовершеннолетними футболистами, сообщает Mediapart со ссылкой на новые отчеты Football Leaks.

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Сейчас ФИФА рассматривает сразу 19 переходов, связанных с Челси, при этом в 14 случаях дело касается несовершеннолетних футболистов. Лондонский клуб активно пытается доказатьсвою невиновность.

Если же вина Челси в попытке обмана ФИФА будет доказана, то английский клуб может быть наказан запретом на трансферы на следующие четыре трансферных окна, а также значительным денежным штрафом.

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