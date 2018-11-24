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Тоттенхем – Челсі: онлайн трансляція матчу 13-го туру АПЛ

19:25 267 Читать на русском
Тоттенхем – Челсі: онлайн трансляція матчу 13-го туру АПЛ
Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція центрального матчу туру 24.11.2018 – АПЛ 2018/19

Тоттенхем і Челсі зустрічаються у 13-му турі чемпіонату Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Гра, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартує о 19:30 за київським часом. Обидва лондонські клуби (четверта команда АПЛ приймає третю) є сусідами в таблиці – намагаються переслідувати лідера Манчестер Сіті та відбиватись від претензій на зону ЛЧ з боку Арсенала.

Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери – чергові деталі розслідування Football Leaks

Тоттенхем: Льоріс (к) – Ор'є, Алдервейрельд, Фойт, Девіс – Дайєр, Сіссоко – Аллі, Еріксен – Сон, Кейн

Челсі: Кепа – Аспілікуета (к), Рюдігер, Луїс, Алонсо – Жоржінью – Канте, Ковачіч – Вілліан, Мората, Азар

Тоттенхем – Челсі: стартові склади на центральний матч 13-го туру АПЛ

Англія13 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Челсі: Субота 24 листопада 2018

Тоттенхем

live 40'
2 : 0
Челсі
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