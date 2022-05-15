Чемпионат Англии 2021/22, 37-й тур

Тоттенхэм – Бёрнли – 1:0

Гол: Кейн, 45+8 (пен)

Астон Вилла – Кристал Пелас – начало в 16:00

Вулверхэмптон – Норвич – начало в 16:00

Лидс – Брайтон – начало в 16:00

Уотфорд – Лестер – начало в 16:00

Программу дня в Англии открывала встреча в Лондоне, где Тоттенхэм принимал Бёрнли. Обе команды устраивала только победа – "шпоры" шли пятыми с отставанием в одно очко от зоны ЛЧ, а "бордовые" имели такой же отрыв от зоны вылета. Фаворит был очевиден, но в первом тайме хозяева вынудили своих фанатов понервничать. Несколько опасных ударов с близкой дистанции парировал Поуп, а на 17-й минуте Коллинз спас гостей, выбив мяч с линии ворот – впрочем, в последние 20 минут перед перерывом Бёрнли выровнял ход игры и даже мог открыть счёт вследствие фактического выхода Корне один на один (Льорис парировал его выстрел).

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Тоттенхэм выглядел слишком медленным и осторожным. Казалось, что на перерыв команды отправятся при нулях на табло, однако на 4-й компенсированной минуте "шпорам" повезло – после подачи с углового Сессеньон пробил в высокую поднятую руку Барнсу. Арбитр назначил пенальти, а Кейн его реализовал. 1:0! Бёрнли, однако, не сник, едва не сравняв счет в первой половине второго тайма – в частности, на 51-й минуте Коллинз головой пробивал над перекладиной, а на 63-й Барнс с дальней дистанции угодил в штангу.

Лондонцы смогли выровнять ход игры и даже должны были забивать, однако Поуп на 65-й парировал замыкание с углового в исполнении Бентанкура, на 66-й он же вытащил удар Сона метров с пяти, а на 82-й Ник плечом отразил выстрел корейца с похожего расстояния. И даже при в условиях Бёрнли лез вперед, пытаясь спастись от поражения и создавая напряжение у чужих ворот. Несмотря на такую ​​смелость, прошить оборону хозяев не удалось. В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную победу Тоттенхэма. "Шпоры" опережают Арсенал на два очка и хотя бы на сутки возвращаются в зону ЛЧ!

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