Второй финал Клоппа и Тухеля в сезоне

В конце февраля Ливерпуль и Челси встречались в финале другого турнира – Кубка английской лиги. Тогда команда Юргена Клоппа одолела подопечных Томаса Тухеля в серии пенальти и завоевала трофей (0:0, 11:10). Соответственно, нынешний финал был для "синих" шансом на реванш и единственной возможностью завоевать трофей в сезоне 2021/22. Ливерпуль выиграл уже упомянутый Кубок Лиги, сохраняет небольшие шансы на чемпионство АПЛ, а 28 мая сыграет с Реалом в финале Лиги чемпионов.

Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция финала Кубка Англии

Мерсисайдцы 7 раз выигрывали Кубок Англии, но последний раз добывали этот трофей еще в 2006 году. Челси за это время завоевал 5 Кубков Англии, а всего в клубном музее лондонцев было 8 таких трофеев. При этом ни Клопп, ни Тухель еще ни разу не выигрывали Кубок Англии, хотя последний уже проиграл в финале в прошлом году – Лестер обыграл "синих". Первый финал за 10 лет для Ливерпуля, пятый за 6 лет для Челси (два последних "синих" проиграли) – на Уэмбли ждали праздника.

Перед стартовым свистком обе команды вспомнили Украину, сделав совместное фото с сине-желтым флагом.

Бенефис Диаса в стартовые минуты – Челси с проблемами, но устоял

Первый момент за Ливерпулем. Тьяго чуть не дотянулся до мяча после прострела Диаса, а удар Салаха головой опасности не нес. Еще один рывок Диаса – и снова опасность: на этот раз Салах едва не получил мяч после его прострела. Третий момент у Диаса – Трент вывел колумбийца один на один с Менди, но кипер Челси спас свою команду! Правда, не лучшим образом пробил Луис.

Could this Edouard Mendy save prove crucial? ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/q84GQzW4yJ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022

Самым активным был зимний новичок Ливерпуля в первые минуты. Челси на половину поля соперника даже не заходил. Полное преимущество команды Клоппа. Лондонцы ответили разве что слабым ударом и штрафной в руки Алиссону. Ливерпуль в дебюте игры выглядел куда увереннее, но быстрый гол забить не сумел.

Шок для Ливерпуля – Салах травмировался за две недели до финала ЛЧ

Наконец-то первый острый шанс у Челси. На 23-й минуте Маунт нашел Пулишича, который из пределов штрафной пробил мимо дальней стойки. Алиссон спас после удара Алонсо, но в этом же эпизоде ​​получил травму. Испуг на лице Юргена Клоппа был не очень продолжительным – основной вратарь мерсисайдцев продолжил игру.

Но тут же присел на газон и Мохамед Салах. Лидер Ливерпуля после короткой паузы ушел с поля, вместо него на 33-й минуте вышел Диогу Жота. Единственный позитив для Клоппа – египтянин покинул поле без заметных проблем. Однако это не может не тревожить тренера и фанатов Ливерпуля за две недели до финала Лиги чемпионов против Реала.

На последних минутах тайма Челси несколько перехватил инициативу, но таких моментов, которые имел Ливерпуль, лондонцы не создавали. Подопечные Клоппа наоборот значительно снизили темп. 0:0, потеря Салаха, повреждения Менди, Тьяго Силвы и Алиссона – итог первого тайма.

Расточительство Диаса и нефарт Ливерпуля – основное время без голов

Второй тайм начался совсем не так, как первый. Уже стартовая минута вместила в себя два сейва Алиссона после ударов Алонсо и Пулишича из пределов штрафной. А тут и перекладина спасла Ливерпуль – Маркос Алонсо с острого угла пробил в каркас ворот. Перерыв явно пошел на пользу Челси – Томас Тухель сумел внести коррективы.

У Ливерпуля напомнил о себе Диас, не попавший дальний угол с полукруга перед штрафным. Неточным был и удар Жоты. Кейта пробил в руки Менди, а Пулишич не попал в рамку – обмен моментами не поменял счет на табло Уэмбли. Снова был близок к успеху Диас – колумбиец закрутил в дальний угол, Менди замер в полупозиции, но мяч полетел выше.

Типичный финал: чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньше хотели рисковать обе команды, хотя тому же Ливерпулю экстра-тайм точно не играл на пользу. "Красные" это понимали и организовали момент – Диас попал в штангу. И буквально через минуту стойка спасла Челси после удара Робертсона буквально с двух метров! Не повезло подопечным Клоппа.

Crashed against the post by @andrewrobertso5



Wembley would have erupted if that had hit the net!#EmiratesFACup pic.twitter.com/j1eBXOqNEK — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022

Натиск Ливерпуля не увенчался успехом. Последний шанс вырвать победу в основное время был опять же у Диаса, который опять пробил неточно. 0:0 после 90 минут – как и в финале Кубка лиги, игра перешла в экстра-тайм.

Травма ван Дейка – головной боли у Клоппа становится больше

На него не вышел ван Дейк, вместо которого Клопп выпустил Матипа. Похоже, центрбек Ливерпуля тоже получил повреждение – его печальный взгляд ярко об этом свидетельствовал. На 98-й минуте Юрген выпустил Фирмино вместо Диаса, который сегодня был ближе всех к голу.

Моментов в дополнительное время,по сути, не было. Запомнились только замены – в частности, обратная замена Лофтус-Чика, не сыгравшего даже 15-ти минут. Как и в финале Кубка лиги, все решала серия пенальти, но сегодня Кепа Аррисабалага на нее не вышел. В феврале в Кубке лиги Келлехер противостоял Кепи, а сегодня в послематчевой лотерее играли Менди и Алиссон.

Интересно, что последний раз серия 11-метровых в финале Кубка Англии была в 2006 году – тогда Ливерпуль обыграл Вест Хэм, спасшись от поражения на 90+1 минуте.

Челси снова не повезло – вторая неудача в серии 11-метровых за три месяца

Алонсо и Милнер пробили четко, а вышедший на поле в экстра-тайме Аспиликуэта попал в штангу! Алькантара вывел Ливерпуль вперед. Джеймс и Фирмино тоже забили – причем Менди уже во второй раз был близок к сейву. Баркли и Трент тоже безупречны. Жоржиньо переиграл Алиссона, а 5-й удар Ливерпуля пошел бить Садио Мане. Эдуар Менди прекрасно знает своего соотечественника и сумел отразить его удар! 4:4 после основной серии.

Зиеш и Жота – точно. Алисссон отразил удар Маунта, совершив первый свой сейв в серии. Второй шанс Ливерпуля забрать трофей использовал Цимикас, пробивший точно. 6:5 – Ливерпуль снова обыграл Челси в серии пенальти и завоевал Кубок Англии. Второй трофей мерсисайдцев в сезоне и второй в серии 11-метровых против лондонской команды.

Восьмой Кубок Англии в истории клуба и первый для Юргена Клоппа, а Челси с Томасом Тухелем проиграл в финале турнира второй год подряд. Теперь стоит ждать новостей из лагеря Ливерпуля о состоянии здоровья Салаха и ван Дейка. Победа в сегодняшнем финале может очень дорого обойтись мерсисайдцам, ведь через две недели их ждет куда более важный поединок – финал Лиги чемпионов против Реала.