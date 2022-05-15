Чемпіонат Англії 2021/22, 37-й тур

Тоттенхем – Бернлі – 1:0

Гол: Кейн, 45+8 (пен)

Астон Вілла – Крістал Пелас – початок о 16:00

Вулверхемптон – Норвіч – початок о 16:00

Лідс – Брайтон – початок о 16:00

Уотфорд – Лестер – початок о 16:00

Програму дня в Англії відкривала зустріч у Лондоні, де Тоттенхем приймав Бернлі. Обидві команди влаштовувала тільки перемога – "шпори" йшли п'ятими з відставанням в одне очко від зони ЛЧ, а "бордові" малои такий же відрив від зони вильоту. Фаворит був очевидним, але в першому таймі господарі змусили своїх фанатів понервувати. Кілька небезпечних ударів з близької дистанції парирував Поуп, а на 17-й хвилині Коллінз врятував гостей, вибивши м'яч з лінії воріт – втім, в останні 20 хвилин перед перервою Бернлі вирівняв хід гри й навіть міг відкрити рахунок внаслідок фактичного виходу Корне віч-на-віч (Льоріс парирував його постріл).

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Тоттенхем виглядав занадто повільним і обережним. Здавалося, що на перерву команди відправляться за нулів на табло, однак на 4-й компенсованій хвилині "шпорам" пощастило – після подачі з кутового Сессеньйон пробив у високу підняту руку Барнсу. Арбітр призначив пенальті, а Кейн його реалізував. 1:0! Бернлі, однак, не знітився, ледь не зрівнявши рахунок в першій половині другого тайму – зокрема, на 51-й хвилині Коллінз головою пробивав над поперечкою, а на 63-й Барнс з дальньої дистанції влучив у стійку.

Лондонці змогли вирівняти хід гри й навіть повинні були забивати, однак Поуп на 65-й парирував замикання з кутового у виконанні Бентанкура, на 66-й він же витягнув удар Сона метрів з п'яти, а на 82-й Нік плечем відбив постріл корейця зі схожої відстані. І навіть за таких умов Бернлі ліз уперед, намагаючись врятуватись від поразки й створюючи напругу біля чужих воріт. Попри таку сміливість, прошити оборону господарів не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема. "Шпори" випереджають Арсенал на два очки й бодай на добу повертаються у зону ЛЧ!

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