Лондонці на своєму офіційному сайті оголосили про оренду воротаря Аталанти до кінця сезону з правом викупу.

Гасперіні наполягає на трансфері Бога в Аталанту

Голліні виступав за бергамасків упродовж трьох років, провівши 112 матчів та пропустивши 120 голів. В минулій кампанії 26-річний воротар періодично втрачав довіру Гасперіні, а прихід Хуана Муссо остаточно переконав у необхідності змінювати прописку. За неофіційною інформацією, якщо Голліні награє у Тоттенхемі 20 матчів, то опція викупу активується автоматично.

Зауважимо, що Голліні став першим літнім новачком "шпор". Також клуб запросив нового тренера – Нуну Ешпіріту Санту з Вулверхемптона.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині