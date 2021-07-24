Тоттенхем орендував Голліні у Аталанти
Тоттенхем підсилив голкіперську ланку італійцем П'єрлуїджі Голліні.
Лондонці на своєму офіційному сайті оголосили про оренду воротаря Аталанти до кінця сезону з правом викупу.
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Голліні виступав за бергамасків упродовж трьох років, провівши 112 матчів та пропустивши 120 голів. В минулій кампанії 26-річний воротар періодично втрачав довіру Гасперіні, а прихід Хуана Муссо остаточно переконав у необхідності змінювати прописку. За неофіційною інформацією, якщо Голліні награє у Тоттенхемі 20 матчів, то опція викупу активується автоматично.
Зауважимо, що Голліні став першим літнім новачком "шпор". Також клуб запросив нового тренера – Нуну Ешпіріту Санту з Вулверхемптона.
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