Аталанта ведет активные переговоры с Сассуоло по трансферу Жереми Бога, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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"Черно-зеленые" хотят получить за своего форварда около 20 млн евро, хотя его контракт заканчивается летом 2022-го. Инициатором подписания 24-летнего француза является главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. По слухам, в услугах Жереми также был заинтересован донецкий Шахтер.

В прошлом сезоне Бога провел в Серии А 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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