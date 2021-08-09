Главный тренер "шпор" Эшпириту Санту подтвердил, что Кейн будет доступен на матч против Манчестер Сити (15 августа), информирует Sky Sports.

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В течение лета бомбардира Тоттенхэма активно сватают именно на Этихад. Кейну даже приписывали бунт и отказ тренироваться с нынешней командой. Впрочем, 28-летний нападающий остается профессионалом. В субботу он вернулся в Лондон, а в четверг уже сможет полноценно заниматься, отбыв карантин. Если состояние форварда будет удовлетворительным, то он попадет в заявку на первый тур АПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Кейн с 23 голами выиграл бомбардирские гонки, но Тоттенхэм занял лишь седьмое место чемпионата.

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