Головний тренер "шпор" Нуну Ешпіріту Санту підтвердив, що Харрі Кейн буде доступний на матч проти Ман Сіті (15 серпня), інформує Sky Sports.

Ліверпуль не зміг обіграти Атлетік, Арсенал поступився Тоттенхему

Упродовж літа бомбардира Тоттенхема активно сватають саме на Етіхад. Кейну навіть приписували бунт і відмову тренуватися з нинішньою командою. Втім, 28-річний нападник залишається професіоналом. У суботу він повернувся до Лондона, а в четвер вже зможе повноцінно займатися, відбувши карантин. Якщо стан форварда буде задовільним, то він потрапить до заявки на перший тур АПЛ.

Нагадаємо, в минулому сезоні Кейн з 23 голами виграв бомбардирські перегони, але Тоттенхем посів лише сьому сходинку чемпіонату.

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