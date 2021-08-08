Ливерпуль не смог обыграть Атлетик, Арсенал уступил Тоттенхэму
Топ-команды продолжают подготовку к новому сезону через спарринги. Читайте отчет самых интересных поединков на Футбол 24.
Товарищеские матчи
Тоттенхэм – Арсенал – 1:0
Гол: Сон, 79
Ливерпуль – Атлетик – 1:1
Голы: Жота, 13 – Беренгера, 53
Тоттенхэм подписал Ромеро – защитника Аталанты сватали в Барселону
Арсенал проиграл второй спарринг подряд. После Челси обидчиком "канониров" стал Тоттенхэм. Единственный гол в матче забил корейский нападающий "шпор" Сон Хин Мин. Подопечные Артеты имели определенное преимущество в первой половине игры, но на исход встречи это не повлияло.
В еще одном товарищеском матче Ливерпуль соревновался с Атлетиком. Диогу Жота быстро открыл счет во встрече. Мерсисайдцы контролировали ход игры, но после перерыва из игры выбыл из-за травмы Эндрю Робертсон. Это негативно повлияло оборону хозяев чем и воспользовались испанцы, сравняв счет. До финального свистка результат на табло не менялся.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21