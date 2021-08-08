Товарищеские матчи

Тоттенхэм – Арсенал – 1:0

Гол: Сон, 79

Ливерпуль – Атлетик – 1:1

Голы: Жота, 13 – Беренгера, 53

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Арсенал проиграл второй спарринг подряд. После Челси обидчиком "канониров" стал Тоттенхэм. Единственный гол в матче забил корейский нападающий "шпор" Сон Хин Мин. Подопечные Артеты имели определенное преимущество в первой половине игры, но на исход встречи это не повлияло.

В еще одном товарищеском матче Ливерпуль соревновался с Атлетиком. Диогу Жота быстро открыл счет во встрече. Мерсисайдцы контролировали ход игры, но после перерыва из игры выбыл из-за травмы Эндрю Робертсон. Это негативно повлияло оборону хозяев чем и воспользовались испанцы, сравняв счет. До финального свистка результат на табло не менялся.

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