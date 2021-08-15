"Мы позволяли Тоттенхэму слишком много, не могли контролировать игру. Особенно это касается простых эпизодов, когда футболисты неточно играют в пас. Когда все идет так, то всегда становится сложнее. Футбол – это голы. Сон забил, а мы не смогли.

Сенсационное поражение Зинченко и Ко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0

Такой старт – это норма для такого сезона, когда на подготовку было мало времени. Настроение было хорошим, но мы проиграли. Я более чем удивлен тем, как хорошо нам удавались некоторые вещи. Многие футболисты приехали в команду поздно из-за Евро-2020, из-за коронавируса. Причин много. Игроки восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что Манчестер Сити неожиданно уступил Тоттенхэму (0:1). Единственным голом во встрече отметился Сон Хын Мин.

Тоттенхэм одержал победу над Манчестер Сити в дебютном матче АПЛ под руководством Санту – Зинченко сыграл 15 минут