"Ми дозволяли Тоттенхему занадто багато, не могли контролювати гру. Особливо це стосується простих епізодів, коли футболісти неточно грають в пас. Коли все йде так, то завжди стає складніше. Футбол – це голи. Сон забив, а ми не змогли.

Сенсаційна поразка Зінченка та Ко у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0

Такий старт – це норма для такого сезону, коли на підготовку було мало часу. Настрій був хорошим, але ми програли. Я більш ніж здивований тим, як добре нам вдавалися деякі речі. Багато футболістів приїхали в команду пізно через Євро-2020, через коронавірус. Причин багато. Гравці відновлюються. З кожним тижнем ми будемо ставати все кращими", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Відзначимо, що Манчестер Сіті несподівано поступився Тоттенхему (0:1). Єдиним голом у зустрічі відзначився Сон Хин Мін.

Тоттенхем здобув перемогу над Манчестер Сіті у дебютному матчі АПЛ під керівництвом Санту – Зінченко зіграв 15 хвилин