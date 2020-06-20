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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Моуринью пожаловался на скамейку запасных, арбитра и VAR

10:28 - Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Моуринью пожаловался на скамейку запасных, арбитра и VAR
Жозе Моуринью (слева) / Фото recordnews

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал причины потери очков в поединке против Манчестер Юнайтед (1:1).

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

"Доволен какими-то вещами, а другим – нет. Что мне понравилось? Настрой команды, организация, контроль, надежность, делать то, что не нравится Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Недоволен тем, что я читал игру, но у меня не было запасных, чтобы реагировать. Когда соперник стал доминировать, мы устали и не могли прессинговать.

Было трудно управлять командой. Я недоволен первым пенальти, и вторым тоже. Я недоволен VAR. Не арбитром в первую очередь – рефери может ошибиться, а VAR здесь для того, чтобы делать свою работу.

В случае со вторым пенальти я недоволен арбитром. Потому, что он не дал штрафной, и потом не назначил пенальти, но VAR разобрался", – сказал Моуринью для Sky Sports.

После 30-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке, МЮ – 5-й.

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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью
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