Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Моуринью пожаловался на скамейку запасных, арбитра и VAR

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал причины потери очков в поединке против Манчестер Юнайтед (1:1).

"Доволен какими-то вещами, а другим – нет. Что мне понравилось? Настрой команды, организация, контроль, надежность, делать то, что не нравится Манчестер Юнайтед.

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Недоволен тем, что я читал игру, но у меня не было запасных, чтобы реагировать. Когда соперник стал доминировать, мы устали и не могли прессинговать.

Было трудно управлять командой. Я недоволен первым пенальти, и вторым тоже. Я недоволен VAR. Не арбитром в первую очередь – рефери может ошибиться, а VAR здесь для того, чтобы делать свою работу.

В случае со вторым пенальти я недоволен арбитром. Потому, что он не дал штрафной, и потом не назначил пенальти, но VAR разобрался", – сказал Моуринью для Sky Sports.

После 30-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке, МЮ – 5-й.

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