Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Моурінью поскаржився на лаву запасних, арбітра та VAR

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью назвав причини втрати очок у поєдинку проти Манчестер Юнайтед (1:1).

"Задоволений якимись речами, а іншими – ні. Що мені сподобалося? Настрій команди, організація, контроль, надійність, робити те, що не подобається Манчестер Юнайтед.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Незадоволений тим, що я читав гру, але у мене не було запасних, щоб реагувати. Коли суперник став домінувати, ми втомилися і не могли пресингувати.

Було важко керувати командою. Я незадоволений першим пенальті, і другим теж. Я незадоволений VAR. Не арбітром в першу чергу — рефері може помилитися, а VAR тут для того, щоб робити свою роботу.

У випадку з другим пенальті я незадоволений арбітром. Тому, що він не дав штрафний, і потім не призначив пенальті, але VAR розібрався", – сказав Моурінью для Sky Sports.

Після 30-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці, МЮ — 5-й.

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