toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Моурінью поскаржився на лаву запасних, арбітра та VAR

10:27 - Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Моурінью поскаржився на лаву запасних, арбітра та VAR
Жозе Моурінью (ліворуч) / Фото recordnews

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью назвав причини втрати очок у поєдинку проти Манчестер Юнайтед (1:1).

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

"Задоволений якимись речами, а іншими – ні. Що мені сподобалося? Настрій команди, організація, контроль, надійність, робити те, що не подобається Манчестер Юнайтед.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Незадоволений тим, що я читав гру, але у мене не було запасних, щоб реагувати. Коли суперник став домінувати, ми втомилися і не могли пресингувати.

Було важко керувати командою. Я незадоволений першим пенальті, і другим теж. Я незадоволений VAR. Не арбітром в першу чергу — рефері може помилитися, а VAR тут для того, щоб робити свою роботу.

У випадку з другим пенальті я незадоволений арбітром. Тому, що він не дав штрафний, і потім не призначив пенальті, але VAR розібрався", – сказав Моурінью для Sky Sports.

Після 30-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці, МЮ — 5-й.

Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – ефективне повернення Погба, VAR рятує Моурінью

blog_ava
Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія
00:59
1895
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Жозе Моурінью Тоттенхем - Манчестер Юнайтед
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
49
хв
Баварія
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук