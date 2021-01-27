"Хочу, чтобы матч со "шпорами" стал поворотным моментом для нас, но достичь положительного результата было бы тоже неплохо. Мы пропустили три гола в последнем матче, и это явно не то, что мы хотим видеть.

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Я человек, который не будет думать, что жизнь всегда должна быть идеальной, а команда должна только побеждать. Мы раздражены и будем биться жестко и до конца. Ливерпуль будет положительно настроен относительно положительных моментов, но критически – до отрицательных.

Правильный ответ на наши последние неудачи – отреагировать на определенные ошибки и сохранить те моменты, которые работали хорошо. Мы стабильно демонстрируем хорошие отрезки в матче и с каждым разом делаем это чаще. В этом мире мы слишком быстро теряем веру. Так везде. Или все хорошо, или наоборот. Но между этим много стадий.

Нас называли лучшей командой мира, но это не было так. Однако мы по-прежнему можем обыграть лучшую команду мира", – цитирует Клоппа Daily Mail.

К поединку Ливерпуль расположился на 5-й строчке, а Тоттенхэм - 6-й.

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