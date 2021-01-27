"Хочу, щоб матч зі "шпорами" став поворотним моментом для нас, але досягти позитивного результату було б теж непогано. Ми пропустили три голи в останньому матчі, і це явно не те, що ми хочемо бачити.

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Я людина, яка не думатиме, що життя завжди повинно бути ідеальним, а команда повинна тільки перемагати. Ми роздратовані і будемо битися жорстко і до кінця. Ліверпуль буде позитивно налаштований щодо позитивних моментів, але критично – до негативних.

Правильна відповідь на наші останні невдачі – відреагувати на певні помилки і зберегти ті моменти, які працювали добре. Ми стабільно демонструємо добрі відрізки в матчі і з кожним разом робимо це частіше. У цьому світі ми занадто швидко втрачаємо віру. Так скрізь. Або все добре, або навпаки. Але між цим є багато стадій.

Нас називали найкращою командою світу, але це не було так. Однак ми як і раніше можемо обіграти найкращу команду світу", – цитує Клоппа Daily Mail.

До поєдинку Ліверпуль розташувався на 5-й сходинці, а Тоттенхем – 6-й.

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