"Ничего не изменилось. Извините, но это короткий ответ! Я не пятилетний ребенок и не начну плакать, если не получу того, чего хочу. Если честно, я большую часть своей жизни не получал желаемого!

Клопп нашел решение проблем Ливерпуля

Я несу ответственность за многое в этом клубе, но есть люди, которые ответственны за него в целом, и я не могу решать за них. Я знаю, что они с нами, я знаю, что они хотят поддержать нас и делают это.

Сейчас мы разговариваем о центральном защитнике. Да, это помогло бы, 100 процентов. Но станем ли мы больше забивать после покупки центрального защитника? Не уверен. Сделает ли это нас стабильнее в каких-то моментах? Возможно, да.

Но дело не в этом. Мы не говорили об этом в ходе трансферного окна, потому что это звучало бы как оправдание, а нам это не нужно. Мы должны улучшить игру в обороне с уже имеющимися футболистами, а не сидеть и расстраиваться из-за каких-то решений. Я этого не делаю.

Конечно, мы знаем, что сделали бы, находясь в идеальном мире, но этот мир нельзя назвать идеальным. Это так не только для нас. Мы должны справляться с ситуацией. Центральный защитник не выиграл бы нам матч с Бернли, так что не стоит говорить об этом. Я знаю, что такие разговоры – это хорошо для журналистов, но для меня это не так важно", – цитирует Клоппа Goal.

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