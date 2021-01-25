У рамках 4-го раунду Кубка Англії Ліверпуль у драматичному протистоянні на "Олд Траффорд" поступився Манчестер Юнайтед. Очне протистояння двох найтитулованіших клубів Англії у найстарішому турнірі світу – це завжди гучна та яскрава афіша.

Тиждень тому команди грали на "Енфілд Роуд" матч Прем'єр-ліги. Узагалі, малюнок гри не змінився, навіть склалося враження, що ми дивимося продовження того поєдинку. Єдина кардинальна відмінність – це реалізація моментів. Цього разу було значно більше індивідуальних, колективних і позиційних помилок, що призводило до значної кількості гольових моментів. Якщо протистояння на "Енфілді" завершилося нульовою нічиєю, то у воротах "Олд Траффорд" побувало відразу п'ять м'ячів. Саме голи стали прикрасою матчу.

Манчестер Юнайтед перестріляв Ліверпуль у Кубку Англії – козир із лавки Сульшера затьмарив Салаха

Навіть не дивлячись на дуже щільний графік, історична принциповість протистояння змушувала обох наставників виставляти на матч 1/16 фіналу Кубка Англії майже оптимальні склади. Сульшер хіба що залишив на лавці лідера – Бруну Фернандеша (вийшов ван де Беек), а Клопп замість Мане у старті випустив молодого Джонса. У центрі захисту у парі з Фабінью зіграв ще один вихованець клубу – Вільямс. Але це не вимушена міра. До відсутності основних центрбеків Ліверпуля всі вже давно звикли.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 3:2 (1:1)

Голи: Салах 18 (Фірміно), Грінвуд 26 (Рашфорд), Рашфорд (Грінвуд 48), Салах 59, Фернандеш 78

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу – Погба, Мактомінай – Рашфорд (Марсьяль 86), Ван де Беек (Фернандеш 66), Грінвуд (Фред 66) – Кавані

Ліверпуль: Алісон – Александер-Арнольд, Вільямс, Фабінью, Робертсон – Алькантара (Шакірі 81), Мілнер, Вейналдум (Мане 62) – Салах, Фірміно (Орігі 81), Джонс

Попередження: Лінделеф 89, Погба 90+2 – Фабінью 42, Мане 69

Базові тактичні схеми, як і структурні побудови у окремих фазах гри команд, не зазнали змін. Ліверпуль традиційно грав по схемі 4-3-3, МЮ використовував формацію 4-2-3-1.

Ліверпуль відрізками досить інтенсивно тиснув на МЮ, проте у скрутні часи команда Сульшера демонструвала терпіння та дисципліну, як і в матчі АПЛ. Що б не відбувалося, господарі дотримувалися принципів своєї гри і дисципліновано тримали структуру позиційної оборони, чекали на можливості для швидких атак. Стилістичні особливості МЮ Сульшера є дуже незручними, я би навіть сказав вбивчими для команди, яка будує свою гру на володінні м'ячем з проактивними методами оборони, але перебуває далеко не у найкращих фізичних кондиціях. Та ще й тимчасово майже не має профільних і відповідних футболістів у центрі захисту. Аби розраховувати на успіх зі схожими проблемами, потрібно максимально реалізовувати свої моменти. Можна було не сумніватися, що за таких умов у Манчестера будуть чудові нагоди на контратаках.

Ліверпуль мав перевагу у володінні м'ячем, однак вона не була тотальною – 58,4% на 41,6%. На шість відсотків команда Клоппа переважала суперника у показниках точності передач (80%:86%). МЮ більше володів м'ячем лише на своїй третині поля, тоді як Ліверпуль мав суттєву перевагу у другій та третій зонах. При цьому, господарі не поступалися діючому чемпіону у створенні гольових моментів – 10:7 за ключовими передачами і 14:14 за ударами по воротах.

Навіть по ударах у площину воріт команди мали однакові показники – 6:6. Господарі більше ударів нанесли після розіграшів стандартних положень, тричі – головою. Ліверпуль з повітря жодного разу не загрожував воротам суперника. Майже половину ударів мерсисайдців завдав Салах – 6. Третина з них призвели до голів. У МЮ найактивнішим у цьому плані був Погба – 5 пострілів.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Теплова мапа і математичні показники атакувальної активності команд у вертикальних та горизонтальних зонах чудово підкреслюють, що Юнайтед проводив свої фірмові швидкі атаки через фланги. Особливо команда Сульшера робила ставку на лівий фланг та півпростір. Через цю зону пройшло 50% від усіх дій МЮ.

Ліверпуль у цьому плані був більш збалансованим. Цікаво, що вкотре доводиться констатувати перемогу команди, яка контролювала сферу у третині поля суперника 20-25%. Як не дивно, але у матчах між приблизно рівними командами частіше перемагає саме той колектив, на третині якого м'яч перебував частіше. Звісно, я не рахував статистику, це лише візуальні враження. Тим не менш, вони стабільно підтримуються у матчах різних турнірів та ліг. Думаю, що ця тенденція зумовлена простим правилом сучасного футболу – для створення фазового простору та відповідно гольових моментів потрібна не територіальна перевага з тотальним володінням м'ячем, а простір.

До та після матчу я взагалі не сумнівався у тому, що Ліверпуль сильніший за МЮ. Інтегральний рівень команди Клоппа вищий, але на турнірній дистанції сезону ніхто не застрахований від спадів форми чи кадрових проблем. У цей період потрібно терпіти і не втратити занадто багато. Ліверпуль втрачає. Якщо так піде і далі, то "червоні" услід за Кубком Англіі ризикують у найближче майбутнє втратити реальні шанси на захист чемпіонства.

Щоб тримати удар у подібних ситуацій, команда повинна бути значно гнучкішою у тактичному плані. Неефективно розраховувати на контрпресинг, коли ти вже тривалий період не витримуєш того ритму гри, який сам задаєш. У цьому сезоні Клопп зіштовхнувся з великою проблемою у перехідній фазі гри від атаки до оборони. Дивно спостерігати, як Ліверпуль навмисне підставляв під удари контратакувального МЮ свої найвразливіші місця. Складається враження, що у німецького спеціаліста немає плану Б, не кажучи вже про В чи Г.

Ліверпуль не поступався по грі, він створив не менше моментів, але Клопп робить недостатньо для того, аби у скрутні часи нівелювати сильні сторони суперників, маскуючи власні недоліки.

Яскраву й ефективну гру продемонстрували Салах (дубль), Фірміно (2 асисти), Алькантара, Рашфорд (гол і асист), Грінвуд (гол і асист) та Мактомінай, але головним героєм матчу став футболіст, який провів на поля всього пів тайму і завдав одного удару по воротах. Так вийшло, що за рахунку 2:2 Сульшер та Клопп вирішили, що прийшов використати козирі. Німець кинув у бій Мане, а норвежець відповів виходом Фернандеша. Єдиний удар Бруну виявився вирішальним. Фернандеш, наче Юлій Цезар – прийшов, побачив, переміг.

Іноді МЮ вмикав достатньо інтенсивний пресинг. Ліверпулю було складно його розбивати. Гості, дотримуючись власного стилю, теж не відставали у проактивних методах оборони. Взагалі, матч був виснажливим для обох команд. У Ліверпуля був відрізок, коли він мав робити результат, але команда Клоппа не скористалася своєю перевагою у першій половині другого тайму. "Червоні" мали два вбивчі моменти – Мілнер і Салах повинні були забивати, але перший не влучив у ворота, а другий не переграв голкіпера. Ближче до кінця матчу гості трохи здали і МЮ зробив те, що не вдалося у матчі чемпіонату – вирвав перемогу. Кавані взагалі міг ставити жирну крапку, але потрапив у стійку воріт Алісона.

Після матчу головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відзначив ефективну гру МЮ на контратаках та зробив акцент на помилках своїх гравців: "Було багато хороших речей і кілька помилок під час пропущених голів. Якщо ти хочеш тут перемогти, то повинен домінувати повністю. Ми цього не зробили. Під час першого гола у нас просто не було захисту, ми надто захопилися. Подібні речі не повинні відбуватися, але вони можуть трапитися. У нас було дуже багато гравців на чужій половині.

Навіть якщо ви перемагаєте, то є недоліки. Бувають і поразки, але я бачив, що хлопці дуже хотіли перемогти. У нас були проблеми з їхніми контратаками. Це завжди створювало напругу, але були і позитивні моменти".

Сульшер не приховував задоволення діями своєї команди: "Просто чудово. Ми пропустили гол, але реакція всіх гравців була дійсно гарною. Ми показали деякі хороші речі, були хороші голи. Нам довелося добре захищатися проти них.

Бруну забив відмінний м'яч, хороший штрафний удар. Коли ви залишаєте його в запасі, як я зробив сьогодні, то він проводить зайві 45 хвилин тренування, виконуючи штрафні удари. Тому я знав, що він може забити, якщо у нього буде така можливість. Він завжди невдоволений, коли я прошу завершувати тренування, адже завтра буде гра. Йому потрібен відпочинок.

Рашфорд грав на вістрі, праворуч і ліворуч, і ми відчували, що матимемо можливість переламати матч. Ліверпуль захищається високо, тому ми повинні швидко рухати м'яч. Ми це зробили, все добре".

В останні роки усі звикли, що найтитулованіші клуби Англії вирішують різні турнірні завдання. Якщо мерсисайдці стабільно належать до головних претендентів на перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів, то манкуніанці отримали реноме команди, що бореться за топ-4 АПЛ, намагається пробитися у плей-офф ЛЧ.

Наразі МЮ почувається найкраще з часів відходу Сера Алекса Фергюсона, тоді як Ліверпуль переживає найгірший період при Юргені Клоппі. У матчі Кубка Англії ми стали свідками, як найкраща версія нинішнього Манчестера б'є найгірший зразок Ліверпуля.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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