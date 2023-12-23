Тоттенхэм принимает Эвертон в 18-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени. Обе команды набрали хорошую форму. Эвертон "насухо" выиграл 4 матча АПЛ подряд, а у Тоттенхэма 2 победы.

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Виталий Миколенко залечил свою травму и вернулся сразу в стартовый состав "ирисок". Для украинца это будет 13-й матч в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Эвертон? Игра доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовый состав Тоттенхэма:

Эвертона: