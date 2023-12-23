Тоттенхем приймає Евертон у 18-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Евертон розпочнеться о 17:00 за київським часом. Обидві команди набрали хорошу форму. Евертон "насухо" виграв 4 матчі АПЛ поспіль, а Тоттенхем має 2 звитяги.

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Віталій Миколенко залікував свою травму і повернувся відразу до стартового складу "ірисок". Для українця це буде 13-й матч у нинішньому розіграші АПЛ.

Де дивитися матч Тоттенхем – Евертон? Гра доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартовий склад Тоттенхема:

Евертона: