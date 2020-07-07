Тоттенхэм – Эвертон – 1:0 – видео гола и обзор матча

В последнем поединке 33-го тура английской Премьер-лиги лондонцы минимально переиграли ливерпульцев. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Судьбу матча соседей по турнирной таблице – Тоттенхэма и Эвертона – решил один точный выстрел. И тот оказался курьезным. В середине первого тайма Ло Чельсо, получив передачу от Харри Кейна, пытался пробить с разворота. На пути ему попытался стать опытный защитник "ирисок" Майкл Кин, от которого круглый и влетел в ворота. Все попытки гостей отыграться не достигали своей цели и матч так и закончился минимальной победой хозяев.

Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле

Таким образом, Тоттенхэм набрал 48 очков и поднялся на восьмую позицию в АПЛ, приблизившись к Арсеналу на расстояние одного зачетного балла. Эвертон с 44-ю пунктами остался одиннадцатым.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина