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Тоттенхэм – Эвертон – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:29 - Читати українською
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0 – видео гола и обзор матча
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0 / Premierleague.com

В последнем поединке 33-го тура английской Премьер-лиги лондонцы минимально переиграли ливерпульцев. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

24’ Майкл Кин
 
24’ Майкл Кин

Судьбу матча соседей по турнирной таблице – Тоттенхэма и Эвертона – решил один точный выстрел. И тот оказался курьезным. В середине первого тайма Ло Чельсо, получив передачу от Харри Кейна, пытался пробить с разворота. На пути ему попытался стать опытный защитник "ирисок" Майкл Кин, от которого круглый и влетел в ворота. Все попытки гостей отыграться не достигали своей цели и матч так и закончился минимальной победой хозяев.

Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле

Таким образом, Тоттенхэм набрал 48 очков и поднялся на восьмую позицию в АПЛ, приблизившись к Арсеналу на расстояние одного зачетного балла. Эвертон с 44-ю пунктами остался одиннадцатым.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина

blog_ava
Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле
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Теги
Англия Тоттенхэм - Эвертон Тоттенхэм Тоттенхэм Эвертон Эвертон Майкл Майкл Кин Видеоновости Джованни Джованни Ло Чельсо
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