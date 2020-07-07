Тоттенхем – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В останньому поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонці мінімально переграли ліверпульців. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Долю матчу сусідів по турнірні таблиці – Тоттенхема та Евертона – вирішив один влучний постріл. І той видався курйозним. В середині першого тайму Ло Чельсо, отримавши передачу від Харрі Кейна, намагався пробити з розвороту. На заваді йому спробував стати досвідчений захисник "ірисок" Майкл Кін, від якого круглий і влетів у ворота. Всі спроби гостей відігратись не досягали своєї цілі і матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів.

Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Таким чином, Тоттенхем набрав 48 очок і піднявся на восьму позицію в АПЛ, наблизившись до Арсенала на відстань одного залікового бала. Евертон з 44-ма пунктами залишився одинадцятим.

Тоттенхем втримав мінімальну перемогу над Евертоном завдяки автоголу Кіна