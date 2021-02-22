Полузащитник Десны Андрей Тотовицкий дал негативную оценку болельщикам, которые пришли на стадион на поединок с Динамо и не раз бросались снежками на поле.

"Бросание снега на поле? Это характеризует людей. Как можно бросать в арбитров? Они же люди, как и все футболисты.

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Если уважаете футбол... Столько времени играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и рефери", – сказал Тотовицкий в комментарии Футбол News.

Заметим, матч между Десной и Динамо завершился напряженной ничьей. Киевляне остались лидерами, опережая Шахтер на один пункт, черниговцы расположились на 4 строчке.

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