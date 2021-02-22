Півзахисник Десни Андрій Тотовицький дав негативну оцінку вболівальникам, які прийшли на стадіон на поєдинок з Динамо і не раз кидались сніжками на поле.

"Кидання сніжок на поле? Це характеризує людей. Як можна кидати їх в арбітрів? Вони ж люди, як і всі футболісти.

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Якщо поважаєте футбол... Стільки часу грали без глядачів, всі скучили, і прийти просто сніжками кидати. Це неповага до футболістів і рефері", – сказав Тотовицький у коментарі Футбол News.

Зауважимо, матч між Десною і Динамо завершився напруженою нічиєю. Кияни залишились лідерами, випереджаючи Шахтар на один пункт, чернігівці розташувались на 4 сходинці.

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