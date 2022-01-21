Тотовицкий сдал положительный тест на коронавирус
09:22 - Читати українською
Опасный вирус не обошел стороной новичка ковалевской команды Андрея Тотовицкого.
Полузащитник Колоса Андрей Тотовицкий заболел коронавирусом, сообщает"Футбол NEWS".
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По этой причине он пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. К слову, Тотовицкий уже болел COVID-19 в октябре 2021 года.
Напомним, в первой части сезона Андрей выступал за Десну, где в 14 матчах забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. К Колосу 29-летний футболист присоединился в статусе свободного агента.
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