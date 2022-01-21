Тотовицький здав позитивний тест на коронавірус
09:22 - Читать на русском
Сумнозвісна хвороба не обійшла стороною новачка ковалівської команди Андрія Тотовицького.
Півзахисник Колоса Андрій Тотовицький захворів на коронавірус, повідомляє "Футбол NEWS".
Тотовицький зізнався, який європейський клуб намагався перехопитити його у Колоса
З цієї причини він пропустив медогляд команди після виходу із відпустки. До слова, Тотовицький вже хворів на COVID-19 у жовтні 2021 року.
Нагадаємо, у першій частині сезону Андрій виступав за Десну, де у 14 матчах забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. До Колоса 29-річний футболіст приєднався у статусі вільного агента.
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