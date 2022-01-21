Півзахисник Колоса Андрій Тотовицький захворів на коронавірус, повідомляє "Футбол NEWS".

Тотовицький зізнався, який європейський клуб намагався перехопитити його у Колоса

З цієї причини він пропустив медогляд команди після виходу із відпустки. До слова, Тотовицький вже хворів на COVID-19 у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, у першій частині сезону Андрій виступав за Десну, де у 14 матчах забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. До Колоса 29-річний футболіст приєднався у статусі вільного агента.

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