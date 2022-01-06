"У меня заканчивался контракт с Десной, а по правилам за полгода до завершения контракта можно вести переговоры с другими клубами. Поэтому через несколько месяцев я уже общался с представителями Колоса.

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Меня спросили, есть ли у меня желание играть в клубе. А уже ближе к завершению первой половины чемпионата со мной связались руководители Колоса, и мы начали предметно вести переговоры.

Каждое трансферное окно со мной связывались с Кортрейка и пытались меня вернуть. И даже в декабре, когда я договаривался с Колосом, они интересовались моим переездом в Бельгию. Но я им ответил, что уже принял предложение "хлеборобов", – цитирует Тотовицкого официальный сайт ковалевцев.

Напомним, последним клубом 28-летнего полузащитника была Десна, за которую он выступал с января 2020 года. Кроме черниговцев Андрей успел поиграть за Мариуполь, Зарю, Шахтер и бельгийский Кортрейк (в 23 поединках забил 6 голов и отдал 2 ассиста).

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