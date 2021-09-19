"Как удается выходить на поле с мотивацией, зная о финансовых проблемах в Десне? Помогает любовь к футболу.

Хлёбас: Задолженность Десны передо мной составляет четыре месяца, но в клубе все отрицают

Большие ли задолженности перед командой? Не могу ответить на этот вопрос. После матча с Рухом мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладится.

Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом, не буду скрывать, мне поступали хорошие предложения, которые устроили бы и клуб, но в Десне меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится", – сказал Тотовицкий в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Десна после 8-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ третьей, имея в своем активе 16 очков. От лидера – Динамо – подопечные Александра Рябоконя отстают на 6 пунктов.

Десна на последних минутах вырвала победу над Рухом – северяне прервали 3-матчевую безвыигрышную серию