"На данный момент задолженность Десны передо мной составляет четыре месяца. Напомню, что команду я покинул в конце 2020 года. В январе 2021-го мой юрист отправил письмо Десне относительно задолженности. Никакой реакции не последовало. В марте мы подали заявление в Палату по разрешению споров, но пока результатов нет.

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В черниговском клубе все отрицают и говорят, что никакого долга нет. Кроме меня в судебные инстанции обращались и другие футболисты, но фамилий называть не буду. Обращались и те, кто уже покинул клуб, но Десна отрицает долги тех, кто обратился в Палату.

Игроки Десны говорят, что последнюю зарплату получали полгода назад. Должен клуб и тренерскому штабу. Мое дело будет рассматриваться на ближайших заседаниях в начале октября, но когда примут решение, пока непонятно", – сказал Хлёбас в комментарии FanDay.

Напомним, Хлёбас выступал за Десну с июля 2018-го по январь 2021-го. Сейчас 27-летний форвард защищает цвета казахского Ордабасы.

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