Десна подходила к домашней встрече с Рухом, имея за плечами 3-матчевую безвыигрышную серию с двумя подряд разгромами по 0:4. После боевой ничьи с Ворсклой в предыдущем туре показалось, что черниговцы выходят из кризиса, поэтому в поединке с львовянами хозяева считались фаворитами – впрочем, соперник у них был непростым. Команда Леонида Кучука демонстрировала не слишком яркий футбол, но неделю назад отобрала очки у Зари.

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Матч начался для северян очень трудно. Уже на 9-й минуте они потеряли Сафронова, которому Борячук в борьбе разбил лицо – вместо него в оборону пришлось выпускать Ковтуна. Еще через две минуты все тот же Борячук забил гол, однако его отменили из-за офсайда. В первой трети первого тайма гости владели мячом 72% игрового времени.

Довольно быстро Десне удалось перехватить инициативу. Команда владела территориальным преимуществом и часто выходила на периметр штрафной, но львовянам удавалось отбиваться от атак хозяев. К 33-й минуте болельщики не увидели ни одного удара по воротам, а на 34-й по ним же выстрелил Бойчук – впрочем, хавбеку "желто-черных" не хватило точности. Куда опаснее на 41-й минуте пробивал Федорчук, который со стандарта закрутил мяч в девятку. Сфера пролетела рядом с крестовиной.

Перед самым свистком на перерыв Десна таки организовала свой первый момент. И какой! Ковтун метров с шести замкнул подачу с левого фланга от Болбата, пробив под левую штангу, но Панькив парировал – Безбородько же, поймав отскок, прострелил с края штрафной. Мяч едва не залетел в ворота, а Тотовицкому в последний момент не дали замкнуть. В итоге, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

В раздевалке Александр Рябоконь провел замену Безбородько на Будкивского. Второй тайм начался с обильного ливня и атак северян: до 49-й минуты они провели три угловых, один из которых завершился замыканием Будкивского – Филипп в ворота не попал. На 54-й Десна заработала стандарт, подачу с которого кулаками выбил Панькив. Калитвинцев после этого выстрелил из-за пределов штрафной, но голкипер поймал мяч. Рух в этот период ничем не отвечал.

Впрочем, постепенно гости выровняли ход игры, причем подопечным Леонида Кучука удалось огрызнуться двумя неплохими моментами. Так, на 59-й минуте Притула мощно пробил с дальней дистанции, заставив Мысака парировать перед собой (впрочем, никого не было на добивании), а на 68-й контратака львовян завершилась врываниием Борячука на правый край штрафной. Андрей выстрелил в ближний угол, но получилось немного неточно. Давление Десны в этот период не ощущалось вообще, хотя черниговцы владели мячом 65% игрового времени.

После момента Борячука команды просто остановились. Черниговцы продолжали владеть инициативой, но темп игры был крайне низким. Рух же старался отвечать контратаками, но ни одну из них нельзя было назвать хотя бы перспективной. Выход свежих Завийского, Сыча и Ляха отнюдь не помог расшевелить поединок.

В конце встречи оба коллектива проснулись. Причем первым это сделал Рух, который забил гол: на 86-й минуте Кондраков получил передачу за спину, оказался перед Мысаком и пробил точно под дальнюю штангу – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда. Десна огрызнулась подачей, которую выбили на Волошина – Викентий сразу выстрелил метров с 20-ти в пустой ближний угол, однако точности ему не хватило. Казалось, что все завершится нулевой ничьей.

Впрочем, на 90-й минуте Завийский перехватил мяч на правом краю штрафной после неудачного падения Ляха, подал точно на Тотовицкого – Андрей же головой замкнул в правый нижний угол. 1: 0! Этот гол оказался победным. Десна прерывает 3-матчевую безвыигрышную серию, набрав 16 очков и поднявшись на третью строчку в турнирной таблице.

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