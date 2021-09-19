"Як вдається виходити на поле з мотивацією, знаючи про фінансові проблеми у Десні? Допомагає любов до футболу.

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Чи великі заборгованості перед командою? Не можу відповісти на це питання. Після матчу з Рухом ми отримали зарплату. Керівництво клубу обіцяє, що незабаром все налагодиться.

Можу сказати за себе. У мене контракт закінчується в кінці року. При цьому, не буду приховувати, мені надходили хороші пропозиції, які б влаштували і клуб, але в Десні мене запевнили, що я потрібен команді. Отже, у фінансовому плані не повинно бути все так погано. Футболісти вірять, що ситуація налагодиться", – сказав Тотовицький у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Десна після 8-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ третьою, маючи у своєму доробку 16 очок. Від лідера – Динамо – підопічні Олександра Рябоконя відстають на 6 пунктів.

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