Известный полузащитник Андрей Тотовицкий решил отказать лидерам украинского футбола и присоединился к скромной команде из Ковалевки. На это у игрока были веские причины.

"Почему Тотовицкий выбрал Колос? Он большую часть своей карьеры просидел в арендах, на скамейках запасных. Андрею в январе исполнится 29 лет, поэтому это последний крупный контракт в его карьере. Это соглашение закрывает головные боли Тотовицкого.

Тотовицкий подписал контракт с Колосом, – СМИ

Во-первых, это игровая практика. Тотовицкому нужно не просто прийти в Динамо, а прийти в команду, в которой он будет лидером и железобетонным игроком основы.

Во-вторых, финансы. У Тотовицкого были предложения практически от всех клубов УПЛ, которые ставят перед собой хоть какие-нибудь задачи. И если Ворскла и СК Днепр-1 планировали оплачивать его услуги в вилке от 15 до 20 тысяч долларов в месяц, то Колос эту цифру перебил. А учитывая, что Андрей пришел к ним бесплатно – там также фигурируют неплохие подъемные. Тотовицкий, безусловно, рекордсмен в истории Колоса по заработной плате – даже Селезнев получал меньше.

Ну и в третьих – Тотовицкий остается дома, потому что Киев для него – это дом. И эта зона комфорта для него вырисовывается очень мягкой", – сказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в текущем сезоне Тотовицкий провел за Десну 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро. К слову, на зимний перерыв Колос ушел на 8-й строчке, набрав 24 очка.

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