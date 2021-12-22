Ковалевцы приступили к активной работе на трансферном рынке.

Экс-полузащитник Десны Андрей Тотовицкий стал игроком Колоса, сообщает "Футбол NEWS".

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По информации источника, футболист уже подписал контракт с клубом из Ковалевки. 28-летний игрок присоединился к новой команде в статусе свободного агента, поскольку черниговцы ранее решили не продолжать сотрудничество с Андреем.

Напомним, в текущем сезоне УПЛ Тотовицкий провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

К слову, на зимний перерыв Колос ушел на 8-й строчке, набрав 24 очка.

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