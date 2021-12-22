Відомий півзахисник Андрій Тотовицький вирішив відмовити лідерам українського футболу і приєднався до скромної команди з Ковалівки. На це у гравця були вагомі причини.

"Чому Тотовицький обрав Колос? Він більшу частину своєї кар'єри просидів в орендах, на лавах запасних. Андрію в січні виповниться 29 років, тож це – останній великий контракт у його кар'єрі. Ця угода закриває головні болі Тотовицького.

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По-перше, це ігрова практика. Тотовицькому треба не просто прийти в Динамо, а прийти в команду, в якій він буде лідером і залізобетонним гравцем основи.

По-друге, фінанси. У Тотовицького були пропозиції практично від усіх клубів УПЛ, які ставлять перед собою бодай якісь завдання. І якщо Ворскла і СК Дніпро-1 планували оплачувати його послуги у вилці від 15 до 20 тисяч доларів на місяць, то Колос цю цифру перебив. А зважаючи, що Андрій прийшов до них безкоштовно – там також фігурують непогані підйомні. Тотовицький, безумовно, рекордсмен в історії Колоса по заробітній платі – навіть Селезньов отримував менше.

Ну і по-третє – Тотовицький залишається вдома, бо Київ для нього – це дім. І ця зона комфорту для нього вимальовується дуже м'якою", – сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у поточному сезоні Тотовицький провів за Десну 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. До слова, на зимову перерву Колос пішов на 8-й сходинці, набравши 24 очки.

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