Тотовицький: Гадаю, Шахтар вже готовий до матчів проти Айнтрахта

Хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький поділився враженнями від матчу проти Ботева (6:1).

"Для кожного футболіста головне – це перемога команди, але приємно і самому відзначитися (Тотовицький оформив дубль у ворота Ботева – прим. "Футбол 24"). Не скажу, що суперник сьогодні зовсім легкий, просто ми добре налаштувалися, діяли агресивніше і у нас краще виходило. Мені було корисно відіграти два тайми, тому що давно не мав такої практики.

Шахтар – Ботев – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Важлива довіра тренера. Ще є три дні зборів, але відчуваю, що ми вже готові до Айнтрахту. Стежимо за противником, вивчаємо його, а вже ближче до матчу буде предметний розбір", – цитує Тотовицького прес-служба "гірників".

Зазначимо, Шахтар каменя на камені не залишив від Ботева у контрольному матчі.

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