Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков в товарищеском матче со сборной Чехии хочет посмотреть в деле ближайший резерв.

После поединка со сборной Франции Александр Петраков решил осуществить ротацию состава, отпустив в расположение клубов семерых игроков, сообщает официальный сайт УАФ.

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Лагерь "сине-желтых" покинули: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский. Ранее из-за проблем с желудком из команды отбыл новобранец Легии Игорь Харатин.

В свою очередь в сборную Украины довызваны игроки из резервного списка – Ефим Конопля из донецкого Шахтера и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской Зари.

Уже сегодня игроки прибудут в расположение сборной в Киеве, чтобы принять участие в вечерней тренировке. На товарищеский матч в Чехию "сине-желтые" вылетят 6-го числа.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, спарринг с чехами состоится 8 сентября в Пльзене. Начало встречи в 21:45.

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