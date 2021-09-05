Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков у товариському матчі зі збірною Чехії хоче переглянути в ділі найближчий резерв.

Після поєдинку зі збірною Франції Олександр Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в розташування клубів сімох гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Табір "синьо-жовтих" покинули: Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Раніше через проблеми зі шлунком з команди відбув новобранець Легії Ігор Харатін.

Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.

Уже сьогодні гравці прибудуть у розташування збірної в Києві, щоб взяти участь у вечірньому тренуванні. На товариський матч до Чехії "синьо-жовті" вилетять 6-го числа.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, спаринг з чехами відбудеться 8 вересня у Пльзені. Початок зустрічі о 21:45.

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