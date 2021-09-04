От матча против Франции еще три дня назад ожидали обычного представления для болельщиков без особых надежд на благоприятный исход. Свое украинцы планировали взять в Казахстане, однако из Нур-Султана команда привезла всего один зачетный балл. Как назло, через несколько часов после поединка на "Астана Арене" боснийцы отобрали очки у "Ле Блё" в Париже, сделав чемпионов мира очень злыми – все же, четвертая игра без побед. Кроме того, вчера Финляндия прибила Казахстан, потеснив нас со второй позиции.

Нельзя сказать, что турнирная ситуация после этого стала катастрофической для Украины, но набор очков в поединке с французами в столь равной группе мог бы оказаться решающим в деле прохода в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Александр Петраков вообще мотивировал своих подопечных на победу – хотя ни один болельщик и эксперт в нее, конечно же, не верил.

Тренерский штаб сборной Украины провел серьезную ротацию состава. В тройке защитников появился Кривцов, на позицию левого латераля перевели Миколенко (Соболь сел на скамейку), а на противоположном фланге Караваева заменил Тымчик – очевидно, его выпустили под скоростных нападающих, а не из-за санкций в сторону Саши. В опорной зоне вместо Зинченко поставили Степаненко, а в роли левого инсайда выставили Цыганкова.

Дидье Дешам тоже не обошелся без замен. Французы стартовали в схеме 4-4-2, а травмированного Мбаппе в атаке заменил Марсьяль (рядом расположился Гризманн). Позиции вингеров закрыли Рабьо и Коман, вместо дисквалифицированного Кунде правого фулбэка прогнозируемо играл Дюбуа, а в центре обороны неожиданно вышел Зума. Варан сел на "банку" вместе с Бензема.

Украина блестяще стартовала во встрече. Уже на 2-й минуте Яремчук получил проникающий пас от Цыганкова в штрафную, обыграв Кимпембе, однако пробить с близкого расстояния помешала подстраховка. После этого хозяева провели еще несколько опасных врываний и передач в штрафную, смело комбинируя в этой зоне, но более важной была не активность впереди, а уверенность "сине-желтых". Подопечные Александра Петракова играли против Франции в контроль мяча даже под агрессивным давлением перед собственными воротами, а при потерях гостей прессинговали до последнего.

Франция этого явно не ожидала. В первые 25 минут чемпионы мира часто демонстрировали индивидуальное мастерство, но все это происходило далеко от владений Пятова. Несколько раз Погба в фирменном стиле пытался забросить мяч в штрафную, но оборона и голкипер действовали надежно. В этот период "Ле Блё" имели всего одну возможность открыть счет – это Погба на 11-й минуте замкнул подачу с углового ударом головой. Точно в руки Пятову! Украина на 19-й ответила подачей Ярмоленко и выстрелом Яремчука с левого края штрафной, однако он был слишком неточным.

Во второй половине первого тайма Франция перестроилась на схему 4-3-3, начав интенсивно прижимать хозяев на чужой половине при игре без мяча. Выходить из-под давления стало гораздо труднее, контратаки начали исчезать, а на 27-й минуте Украина вполне могла пропускать гол: Марсьяль головой сбросил мяч на Погба, тот в касание запустил разрезной пас на Гризманна, а тот в касание пробил с линии штрафной – сфера прошла рядом со штангой!

Впрочем, через восемь минут уже французам пришлось доставать валидол: Ярмоленко после подачи с углового мощно выстрелил метров с 10-ти, Льорис парировал перед собой, а Забарный сыграл на добивании с линии вратарской – выше ворот! Александр Петраков от отчаяния упал на колени.

В целом, Украина выглядела прекрасно, абсолютно ничем не уступая сборной Франции. Гости не могли войти в штрафную, огрызаясь только дальними ударами без подготовки – все они шли по воробьям. Однозначно, это был один из лучших таймов нашей сборной за последние годы, однако на 43-й минуте вся эта идиллия могла быть нарушена Полем Погба. Он разыграл стеночку с Гризманном и вывел Марсьяля один на один, но от гола нас спас Пятов.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Наконец эта мудрость сыграла за нас! Ровно через минуту Яремчук продавил на правом фланге Кимпембе и прострелил в штрафную, а Зума в борьбе с Цыганковым вынес мяч на линию полукруга. Там не было никого, кроме Шапаренко – Николай разогнался и со всей силы хлопнул в девятку. 1:0! Это первый гол Коли за сборную Украины. Хавбек на радостях даже заплакал.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Украины в счете. В этот момент уже все поверили в возможность прибить эту пассивную и проблемную Францию, однако ровно через четыре минуты после возобновления игры "Ле Блё" опустили нас на землю.

Коман выполнил подачу с правого фланга на Рабьо, тот в борьбе с Тымчиком пробить не смог, но мяч отскочил на правый край штрафной – там Марсьяль, поставив корпус, пробил в ближний угол. Пятов остановил сферу практически на линии ворот, но она таки пересекла ленточку. 1:1! Досадно.

Впрочем, пропущенный гол не изменил содержания игры. Украина продолжила играть в контроль мяча и бежать по флангам к чужой штрафной, простреливая и зарабатывая угловые. На 59-й минуте Цыганков даже закрутил мяч с корнера в ближний угол ворот – к сожалению, Льориса подстраховал Погба, который вынес "круглого". Французы огрызнулись дальним ударом Гризманна – получилось слишком неточно.

Раздраженный таким развитием событий Дидье Дешам на 64-й минуте бросил в бой Бензема и Диаби. Здесь уже стало не до смеха. Украинцы пытались отвечать контратаками, но давление чемпионов мира ощущалось слишком сильно.Уже на 66-й гости могли выходить вперед вследствие подачи с углового, которую замкнул Зума – мяч прошел над перекладиной! Подопечные Александра Петракова на 73-й огрызнулись неплохим прострелом Тымчика, после которого Яремчук сбросил сферу на дальнюю штангу, но Миколенко не успел на замыкание.

Еще через четыре минуты вся Украина схватилась за сердце: Чуамени прострелил с правого фланга на Бензема, тот в штрафной развернулся и сбросил мяч на Диаби, а Мусса, качнув последнего защитника, нанес мощный удар метров с десяти в ближний угол – штанга спасла " сине-желтых "! На 79-й же с дистанции по воротам приложился Погба, но получилось не очень остро. Пятов поймал мяч.

На эндшпиль встречи Александр Петраков выпустил Малиновского и Сикана, а Дидье Дешам усилил центр поля Жорданом Верету. Франция в этот период продолжила владеть инициативой, но на поле стало спокойнее. "Ле Блё" перестали заходить в нашу штрафную, а наша оборона серьезно прибавила в мобильности. Как следствие, в основное время гости сумели организовать только атаку с выстрелом Рабьо метров с 25-ти. Адриен пробил очень мощно, но Пятов вытянул мяч из-под левой штанги.

Арбитр Славка Винчич компенсировал целых шесть минут, но Франция финального штурма не организовала. В итоге, финальный свисток зафиксировал заслуженную результативную ничью. "Ле Блё" не выиграли в пятом матче подряд!