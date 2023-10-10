Суперкубок Италии изменил формат и отказался от проведения только одного матча между чемпионом и обладателем Кубка. Вместо этого в турнире примут участие еще две команды – вице-чемпион Серии А и финалист национального Кубка.

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Как информирует Goal, Наполи и Фиорентина рассматривают возможность отказаться от участия в матчах за Суперкубок. Аурелио Де Лаурентиса, президента действующего чемпиона, беспокоит именно перенос турнира на конец января. Слишком близко к возможным играм в 1/8 финала Лиги чемпионов, что может помешать подготовке команды. Более того, руководители сомневаются в целесообразности проведения матчей в Эр-Рияде из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Если Наполи и Фиорентина откажутся от участия, их заменят Милан и Аталанта, которые в прошлом сезоне заняли четвертое и пятое места соответственно. Другие два участника – Интер, который выиграл Кубок Италии, и Лацио, который завершил чемпионат на второй строчке.

Напомним, что Суперкубок Италии должен состояться в Эр-Рияде. Два полуфинала пройдут 21 и 22 января, а финал – 25 января.

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