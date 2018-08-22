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Торрес забил дебютный гол за Саган Тосу после космического финта партнера – жертвой стал Виссел Кобе Иньесты

15:48 100 Читати українською
Торрес забил дебютный гол за Саган Тосу после космического финта партнера – жертвой стал Виссел Кобе Иньесты
Фернандо Торрес / фото: Твиттер Фернандо Торреса

Нападающий Саган Тосу Фернандо Торрес забил дебютный гол в Японии. Взятие ворот получилось по-настоящему красивым.

Экс-форвард Атлетико, Ливерпуль и Челси Фернандо Торрес забил свой первый гол в составе Саган Тосу. Испанец ударом в касание отправил мяч точно в угол ворот Виссел Кобе, за который выступает Андрес Иньеста.

Иньеста забил за Виссел Кобе во втором матче подряд: очередной шедевр испанца

Стоит отметить даже не столько сам удар Торреса, как удивительный финт его одноклубника, который одним касанием оставил в дураках соперника и отдал голевую передачу на испанца.

К слову, матч завершился победой команды Торреса со счетом 3:0. Напомним, форвард перешел в Саган Тосу в июле.

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