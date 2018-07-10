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Торрес официально перешел в Саган Тосу

11:23 117 Читати українською
Торрес официально перешел в Саган Тосу
Фернандо Торрес (справа) / официальный твиттер Саган Тосу

Бывший нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Фернандо Торрес подписал контракт с японским клубом Саган Тосу.

34-летний форвард поставил подпись под соглашением с клубом J-лиги, сообщает официальный сайт Саган Тосу.

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Детали контракта на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что Саган Тосу предложил Торресу 3-летний контракт с зарплатой в размере 7,2 млн долларов в год. В японском клубе выступают участник ЧМ-2014 в составе сборной Колумбии Ибарбо и игрок Южной Кореи на Мундиале-2018 Йонг Сенг-Хьюн.

В Японии Торрес составит компанию бывшему партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте, который подписал контракт с Виссел Кобе. В течение карьеры нападающий также играл за Ливерпуль, Челси и Милан.

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