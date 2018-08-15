Иньеста забил за Виссел Кобе во втором матче подряд: очередной шедевр испанца

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отметился очередным голом за японскую команду.

Виссел Кобе в матче 22 тура принимает лидера чемпионата Японии Хиросиму (после первого тайма счет 1:1).

На 17-й минуте полузащитник хозяев Андрес Иньеста сравнял счет шикарным ударом из-за пределов штрафной площади после ассиста Лукаса Подольски.

Иньеста забил божественный дебютный гол за Виссел Кобе

Для 34-летнего Иньесты этот гол стал вторым за японский клуб после перехода из Барселоны. Отметим, что и в предыдущем матче голевую передачу испанцу также отдал Подольски.