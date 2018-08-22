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Торрес забив дебютний гол за Саган Тосу після космічного фінта партнера – жертвою став Віссел Кобе Іньєсти

15:48 922 Читать на русском
Торрес забив дебютний гол за Саган Тосу після космічного фінта партнера – жертвою став Віссел Кобе Іньєсти
Фернандо Торрес / фото: Твіттер Фернандо Торреса

Нападник Саган Тосу Фернандо Торрес забив дебютний гол у Японії. Взяття воріт вийшло по-справжньому красивим.

Екс-форвард Атлетіко, Ліверпуля та Челсі Фернандо Торрес забив свій перший гол у складі Саган Тосу. Іспанець ударом в дотик відправив м'яч точно в кут воріт Віссел Кобе, за який виступає Андрес Іньєста.

Іньєста забив за Віссел Кобе у другому матчі поспіль: черговий шедевр іспанця

Варто відзначити навіть не стільки сам удар Торреса, як дивовижний фінт його одноклубника, який одним дотиком пошив у дурні суперника та віддав гольову передачу на іспанця.

До слова, матч завершився перемогою команди Торреса з рахунком 3:0. Нагадаємо, форвард перейшов у Саган Тосу в липні.

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