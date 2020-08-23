Торрес озвучил желание стать тренером

Бывший форвард сборной Испании, Атлетико, Ливерпуль и Челси Фернандо Торрес может вернуться в футбол, но в новом амплуа.

"Сегодня исполнился год, как я ушел из футбола. Должен признаться, что когда я играл, не осознавал, как быстро летит время. Я привыкаю к новой реальности, принял тот факт, что больше не играю, и в то же время собираюсь стать тренером.

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Кроме того, мы отпраздновали первый за 30 лет чемпионство в Англии моего любимого Ливерпуля. К сожалению, матчи проходят без болельщиков на трибунах. Это тот атрибут, который делает футбол особенным.

Мы переживаем пандемию, разбила тысячи семей. По этой причине у меня есть к вам единственная просьба – будьте ответственными и берегите себя. Желаю всем всего наилучшего", - поделился Торрес в своем Instagram.

Напомним, Фернандо Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу и завершил карьеру летом 2019 года.

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