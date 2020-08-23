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Торрес озвучил желание стать тренером

18:23 - Читати українською
Торрес озвучил желание стать тренером
Фернандо Торрес / Marca

Бывший форвард сборной Испании, Атлетико, Ливерпуль и Челси Фернандо Торрес может вернуться в футбол, но в новом амплуа.

"Сегодня исполнился год, как я ушел из футбола. Должен признаться, что когда я играл, не осознавал, как быстро летит время. Я привыкаю к новой реальности, принял тот факт, что больше не играю, и в то же время собираюсь стать тренером.

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Кроме того, мы отпраздновали первый за 30 лет чемпионство в Англии моего любимого Ливерпуля. К сожалению, матчи проходят без болельщиков на трибунах. Это тот атрибут, который делает футбол особенным.

Мы переживаем пандемию, разбила тысячи семей. По этой причине у меня есть к вам единственная просьба – будьте ответственными и берегите себя. Желаю всем всего наилучшего", - поделился Торрес в своем Instagram.

Напомним, Фернандо Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу и завершил карьеру летом 2019 года.

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Today is one year since I retired from football. I confess that when I was active I did not realize how quickly time goes ... Im getting use to a new reality. I have assumed that I am no longer a football player, while at the same time I am about to become a coach. In addition, we have celebrated that my beloved @liverpoolfc have won a @premierleague after 30 years and unfortunately football is played without supporters in the stands ,the element that makes this sport so special. In the middle of it all, we are experiencing a pandemic that leaves thousands of families broken. For this reason, the only thing I ask of you is that you be responsible and stay safe and healthy . My best wishes for everybody Hoy se cumple un año desde mi retirada del Fútbol. Confieso que cuando estaba en activo no me daba cuenta de lo rápido que pasa el tiempo... En todo este tramo me he acostumbrado a una nueva realidad. He aceptado que ya soy no soy jugador en activo, a la vez que estoy a punto de convertirme en entrenador. Además, hemos celebrado que mi querido @liverpoolfc ha ganado la @premierleague 30 años después, y lamentablemente el fútbol se juega sin público, el elemento que hace que este deporte sea tan especial. En medio de todo, vivimos una pandemia que deja miles de familias rotas. Por eso, lo único que os pido es que seáis responsables y os mantengáis sanos y salvos. Mis mejores deseos para todos.

Допис, поширений ???????? ?????? (@fernandotorres)

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Испания Фернандо Фернандо Торрес Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Атлетико Атлетико Испания Испания Саган Тосу Саган Тосу
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