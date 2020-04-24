"Я знал, что мы обманули Челси": Каррагер вспомнил провальный трансфер Торреса и провел аналогию с Шевченко

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер вспомнил переход Фернандо Торреса в лондонский Челси.

Напомним, в 2011 году Челси выложил Ливерпулю 50 млн фунтов за Фернандо Торреса, после чего фанаты "красных" стали считать испанца предателем.

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"В течение первых 18 месяцев в Ливерпуле Торрес был лучшим форвардом мира, но потом серьезно сдал. Я был удивлен, когда он перешел в Челси за 50 млн фунтов – в то время это была невероятная сумма, мы даже подумать не могли, что Ливерпуль получил такие деньги. Знал, что мы их обманули, ведь Фернандо был лишь тенью самого себя.

В то время лондонцы еще покупали игроков по желанию их владельца – Торрес как раз забил 2 гола Челси, хотя проводил посредственный сезон. Очевидно, это и побудило их приобрести Фернандо. Другой похожий случай – Андрей Шевченко.

Я не удивился, что у Торреса не получилось в Челси", – цитирует Каррагера Standard со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, 36-летний испанец в 2019-м завершил профессиональную карьеру.

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