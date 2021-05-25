В своих соцсетях 37-летний бывший игрок анонсировал возвращение в футбол, хотя завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Фернандо Торрес покинул пост тренера Атлетико, проработав всего месяц

"Я вижу смысл жизни только в одном – в игре. Именно поэтому я решил вернуться. Уже в эту пятницу я расскажу где", – написал Торрес в своем Instagram. Это заявление стало неожиданностью, ведь Фернандо заявлял, что хочет работать тренером. Ранее испанец имел опыт работы в молодежке Атлетико, но покинул команду через месяц.

Напомним, Фернандо Торрес является воспитанником мадридцев и дебютировал за первую команду в мае 2001 года. Цвета "матрасников" форвард защищал до 2007 года и в 2016-2018 годах.

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