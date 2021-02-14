Фернандо Торрес покинул пост тренера Атлетико, проработав всего месяц
Бывший нападающий Фернандо Торрес больше не будет возглавлять молодежную команду Атлетико.
Испанец покинул должность помощника главного тренера молодежки Атлетико по личным причинам, сообщает AS.
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Отмечается, что это решение никак не связано с отношениями с руководством клуба. Более того, Торрес может возобновить свою тренерскую карьеру уже в следующем месяце.
Напомним, что Фернандо Торрес является воспитанником мадридцев и дебютировал за первую команду в мае 2001 года. Цвета "матрасников" форвард защищал до 2007 года и в 2016-2018 годов. Почти два года назад он объявил о завершении игровой карьеры.
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