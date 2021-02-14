Испанец покинул должность помощника главного тренера молодежки Атлетико по личным причинам, сообщает AS.

"Как дела в качалке, пацаны?": Фернандо Торрес стал "монстром" вместо Эль Ниньо

Отмечается, что это решение никак не связано с отношениями с руководством клуба. Более того, Торрес может возобновить свою тренерскую карьеру уже в следующем месяце.

Напомним, что Фернандо Торрес является воспитанником мадридцев и дебютировал за первую команду в мае 2001 года. Цвета "матрасников" форвард защищал до 2007 года и в 2016-2018 годов. Почти два года назад он объявил о завершении игровой карьеры.

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