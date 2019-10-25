toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Торрес анонсировал документальный фильм о себе

15:52 15 Читати українською
Торрес анонсировал документальный фильм о себе
Фернандо Торрес / El Confidencial

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес станет звездой документального фильма от Amazon.

"Документальный фильм о моей карьере выйдет в 2020 году на Amazon. Приятно работать на съемках с великолепными профессионалами из Atresmediacom", – поделился Торрес в своем твиттере.

Торрес трогательно попрощался с футболом

Отмечается, что в фильме, кроме Торреса, примут участие Андрес Иньеста, Стивен Джеррард, а также тренеры Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне.

Напомним, Фернандо Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу и завершил карьеру летом 2019 года.

"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеру

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Атлетико Атлетико Испания Фернандо Торрес Фернандо Торрес Испания Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
47
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук