Торрес анонсировал документальный фильм о себе

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес станет звездой документального фильма от Amazon.

"Документальный фильм о моей карьере выйдет в 2020 году на Amazon. Приятно работать на съемках с великолепными профессионалами из Atresmediacom", – поделился Торрес в своем твиттере.

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Отмечается, что в фильме, кроме Торреса, примут участие Андрес Иньеста, Стивен Джеррард, а также тренеры Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне.

Напомним, Фернандо Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу и завершил карьеру летом 2019 года.

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